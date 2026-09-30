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L'encre de la haine

Kentin Jarno

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UNE ROMANCE DARK ACADEMIA Dans les Alpes suisses, l'Académie Castelan cache derrière ses murs bien plus que de simples rivalités étudiantes. Rédactrice en chef de la Torche, Daphné est une élève de dernière année connue pour son franc-parler, ses idées tranchées et son ambition. Lorsque Leo rejoint le cursus de littérature avec l'objectif d'intégrer le journal, elle se méfie aussitôt de cet étudiant à l'aura sombre et au tempérament bagarreur. Lui, au contraire, semble déterminé à percer ses défenses. Malgré elle, Daphné peine à lui résister. Mais tandis qu'elle intègre une société secrète, d'étranges fables circulent dans les couloirs du château, révélant les secrets les plus sombres des étudiants. Or Daphné a tout à perdre si le sien éclate au grand jour. Ce qu'elle ignore, c'est que Leo aussi a quelque chose à cacher : une vérité terrible qui pourrait bien la mettre en danger...

Par Kentin Jarno
Chez Albin Michel

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Auteur

Kentin Jarno

Editeur

Albin Michel

Genre

Suspense romantique

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L'encre de la haine

Kentin Jarno

Paru le 07/10/2026

512 pages

Albin Michel

19,90 €

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