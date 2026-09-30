Au bord du monde

Combien de personnes doivent croire au même mensonge avant qu'il ne devienne la nouvelle réalité ? C'est la question que se pose Lucien Loiseau, journaliste scientifique, lorsqu'il décide d'écrire un article sur le phénomène du platisme. Mais dans une société où règnent les réseaux sociaux, les influenceurs et l'IA, son enquête prend un tour inattendu et l'entraîne bientôt au bord de ce nouveau monde, là où tout peut basculer... A travers les aventures surprenantes de son héros, Bernard Werber nous emmène dans un voyage vertigineux, aux frontières de la raison.