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Tokyorama

Jean-Christophe Grangé

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Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur Tokyo : tout est faux. La mégapole n'est ni la fourmillière qu'on vous montre, ni le musée à ciel ouvert qu'on vous vante. Certes, Tokyo est la capitale de la mémoire et de la modernité mais elle est aussi, en mode mineur, la cité du vice et de la perversion, le fief de tous les excès et de toutes les folies. Quand Stéphane Madryka, détective privé spécialisé dans l'adultère, décide d'enquêter sur la mort d'un homme d'affaires dans un bar à hôtesses, il est loin de se douter qu'il a signé un contrat avec le diable. Comme dans l'enfer de Dante, il va plonger dans les cercles maléfiques de la ville furieuse, traversant ces anneaux hallucinés comme autant d'épreuves à fleur de feu. S'il n'avait eu que le sang comme seul fil rouge, peut-être aurait-il abandonné... Mais justement, son guide n'est pas la mort, mais l'amour. Après tout, chaque nuit, ses rêves le lui murmurent : "Les plus belles, ce sont les Japonaises. ". .

Par Jean-Christophe Grangé
Chez Albin Michel

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Auteur

Jean-Christophe Grangé

Editeur

Albin Michel

Genre

Thrillers

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Tokyorama

Jean-Christophe Grangé

Paru le 30/09/2026

544 pages

Albin Michel

22,90 €

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