Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Essais

Management des systèmes d'information DSCG 5

Valérie Vo Ha, Ha valerie Vo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A JOUR DE LA REFORME 2026-2027 ! Passez au niveau " Expert " pour réussir votre DSCG ! Préparez-vous à l'examen en vous mettant dans des conditions réelles : - situations tirées de la vie des organisations ; - dossiers et bases documentaires comme à l'examen ; - corrigés exhaustifs et rappels de cours ciblés et visuels ; - méthodologie et ressources complémentaires ; - tableau de synthèse et programme-sujet pour un entraînement ciblé. Les exercices permettent de tester vos compétences par des mises en situation concrètes et progressives. Assimilez la méthodologie et profitez des conseils des examinateurs pour gagner en efficacité.

Par Valérie Vo Ha, Ha valerie Vo
Chez Dunod

|

Auteur

Valérie Vo Ha, Ha valerie Vo

Editeur

Dunod

Genre

DSCG5 Management des systèmes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Management des systèmes d'information DSCG 5 par Valérie Vo Ha, Ha valerie Vo

Commenter ce livre

 

Management des systèmes d'information DSCG 5

Valérie Vo Ha, Ha valerie Vo

Paru le 14/10/2026

328 pages

Dunod

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100889136
9782100889136
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.