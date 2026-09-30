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Sartre pour mémoire

Michel Winock

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Pendant plusieurs décennies, Sartre a régné sur la vie intellectuelle française comme nul autre avant lui. Génie ou illusionniste ? Conscience morale ou compagnon d'aveuglements ? Défenseur de la liberté ou prophète égaré des utopies du XX ? siècle ? Dans ce témoignage personnel, Michel Winock raconte l'empreinte singulière laissée sur sa génération et sur lui-même par le plus célèbre écrivain de l'après-guerre. La découverte émerveillée de La Nausée. Les discussions sans fin dans les cafés et les amphithéâtres. Les ruptures fracassantes avec Aron, avec Camus. L'ombre immense de Simone de Beauvoir. Les espoirs révolutionnaires, les désastres du communisme, la guerre d'Algérie, Mai 1968. A travers ses propres souvenirs, l'un de nos plus grands historiens ressuscite le climat électrique des années Sartre. Avec la verve et l'énergie d'un véritable récit d'apprentissage, Michel Winock brosse en creux le portrait d'une époque qui fit des idées une passion, de l'engagement une vocation et de la controverse un art de vivre.

Par Michel Winock
Chez Flammarion

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Auteur

Michel Winock

Editeur

Flammarion

Genre

Sartre

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Sartre pour mémoire

Michel Winock

Paru le 30/09/2026

242 pages

Flammarion

21,90 €

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