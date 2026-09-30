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Inde

Peter d' Ascoli

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Les traditions décoratives de l'Inde, nourries d'influences hindoues, mogholes et persanes, oscillent entre matérialité et métaphysique. La maîtrise des savoir-faire et la fascination de l'ornementation y transforment la beauté en acte de dévotion. Les miroirs, la lumière et la couleur évoquent l'illumination, et le concept hindou de lila exalte l'esprit joyeux et effervescent de la création. Des demeures privées aux palais, des sanctuaires aux temples, l'exubérance du décor reflète des idéaux célestes. Dans ce somptueux ouvrage, un célèbre créateur de textiles nous entraîne au coeur de ces merveilleux artisanats indiens - tissus, bijoux, architecture et décoration intérieure. Pour les designers et les décorateurs du monde entier, Inde, la main et l'esprit est une source d'inspiration et un foisonnant répertoire de références ; pour les voyageurs, une éblouissante redécouverte des savoir-faire, de l'esthétique et de l'imaginaire indiens.

Par Peter d' Ascoli
Chez Flammarion

|

Auteur

Peter d' Ascoli

Editeur

Flammarion

Genre

Décoration

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Inde

Peter d' Ascoli

Paru le 30/09/2026

352 pages

Flammarion

125,00 €

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