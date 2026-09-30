Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Essais

Sept brèves leçons de physique

Carlo Rovelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Des frontières demeurent, notre désir de savoir ne cesse de brûler. Dans les profondeurs du tissu de l'espace, aux origines du cosmos, dans la nature du temps, dans le destin des trous noirs et dans le fonctionnement de nos pensées. Ici, au bord de ce que nous savons, au contact de l'océan de notre ignorance, brillent le mystère du monde et sa beauté, et nous en avons le souffle coupé". Tel est le constat de ces "brèves leçons", qui nous guident à travers quelques-unes des étapes incontournables de la révolution qui a secoué la physique au XX ? siècle et des questions qu'elle continue de soulever. C'est un voyage initiatique auquel nous convie Carlo Rovelli, de la théorie de la relativité générale d'Einstein aux questions ouvertes sur l'architecture du cosmos, les particules élémentaires, la gravité quantique, la nature du temps et de l'esprit.

Par Carlo Rovelli
Chez Flammarion

|

Auteur

Carlo Rovelli

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de la chimie et de la

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sept brèves leçons de physique par Carlo Rovelli

Commenter ce livre

 

Sept brèves leçons de physique

Carlo Rovelli trad. Matteo Smerlak

Paru le 30/09/2026

128 pages

Flammarion

7,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080166289
9782080166289
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.