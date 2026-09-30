Sept brèves leçons de physique

"Des frontières demeurent, notre désir de savoir ne cesse de brûler. Dans les profondeurs du tissu de l'espace, aux origines du cosmos, dans la nature du temps, dans le destin des trous noirs et dans le fonctionnement de nos pensées. Ici, au bord de ce que nous savons, au contact de l'océan de notre ignorance, brillent le mystère du monde et sa beauté, et nous en avons le souffle coupé". Tel est le constat de ces "brèves leçons", qui nous guident à travers quelques-unes des étapes incontournables de la révolution qui a secoué la physique au XX ? siècle et des questions qu'elle continue de soulever. C'est un voyage initiatique auquel nous convie Carlo Rovelli, de la théorie de la relativité générale d'Einstein aux questions ouvertes sur l'architecture du cosmos, les particules élémentaires, la gravité quantique, la nature du temps et de l'esprit.