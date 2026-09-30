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#Roman étranger

Le cercle de la joie

Paulo Coelho, Aline Bureau

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Dans un village des Pyrénées, un jeune garçon voit son sapin, touché par la grâce, se changer en arbre d'or, pourvoyeur de miracles. Un papillon de nuit tombe éperdument amoureux d'une étoile ; en essayant de l'atteindre, il découvre la beauté du monde. Lors du réveillon de Noël, un roi flâne incognito dans les rues et entend une musique provenant d'une masure délabrée ; il fait alors l'étrange rencontre de ses occupants, qui bouleversera leur destinée. A travers les vingt-quatre contes inédits réunis dans ce recueil, Paulo Coelho nous offre des perles de sagesse du monde entier. Amour, honnêteté, générosité, foi : leurs enseignements nous rassemblent dans le cercle de la joie et touchent le coeur de chacun d'entre nous. Un magnifique présent de l'alchimiste des mots aux lecteurs de tous âges.

Par Paulo Coelho, Aline Bureau
Chez Flammarion

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Auteur

Paulo Coelho, Aline Bureau

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature portugaise

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Le cercle de la joie

Paulo Coelho, Aline Bureau trad. Elodie Dupau

Paru le 30/09/2026

120 pages

Flammarion

19,90 €

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