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L'aventure au quotidien

Magalie Jegou

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"J'ai toujours aimé marcher. Avancer dans des paysages immenses, vivre avec ce que je portais sur mon dos, découvrir mon corps dans l'effort et mon esprit dans la solitude, m'a ouvert une porte que je n'ai plus jamais refermée. Et j'ai compris que mon amour du dehors ne se limiterait pas à la marche". A travers les sentiers, les voyages solos, les bourbiers, les galères, les rencontres et les kilomètres parcourus, Magalie Jegou nous raconte comment elle a appris une autre manière de vivre, plus simple, plus lente, plus instinctive aussi. Une manière de se reconnecter à elle-même en apprivoisant ses peurs et en comprenant que, parfois, le plus beau sommet est celui que l'on gravit à l'intérieur de soi. Retrouvez-moi sur Instagram et TikTok @magalie_jg pour suivre mes aventures au quotidien !

Par Magalie Jegou
Chez Flammarion

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Auteur

Magalie Jegou

Editeur

Flammarion

Genre

Récits de voyage

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L'aventure au quotidien

Magalie Jegou

Paru le 30/09/2026

192 pages

Flammarion

22,50 €

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