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#Essais

La honte

Aïda N'Diaye

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La honte est une émotion singulière. Elle est partout - dans nos corps, nos silences, nos imaginaires, nos relations. Que savons-nous vraiment de ce sentiment qui nous écrase et nous constitue ? De ce qui le produit et l'entretient ? De Cyrano de Bergerac au procès Pelicot, de Sartre, Ernaux et Guibert à bell hooks et La Lettre écarlate, ce livre propose une traversée philosophique, littéraire et intime de l'une des émotions les plus universelles et les moins comprises. Il montre comment la honte naît du regard des autres, circule des coupables vers les victimes, mais dévoile aussi les ressources insoupçonnées qu'elle recèle. Tissant théorie et expérience vécue, Aïda N'Diaye ne propose pas de guérir de la honte mais d'apprendre à vivre avec cette marque qui nous définit.

Par Aïda N'Diaye
Chez Flammarion

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Auteur

Aïda N'Diaye

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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La honte

Aïda N'Diaye

Paru le 30/09/2026

278 pages

Flammarion

20,00 €

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Scannez le code barre 9782080146472
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