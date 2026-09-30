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#Roman francophone

The Spiced Cocoa Café

Harper Graham

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A Noël, il suffit d'une étincelle pour tout faire basculer. Cassidy réalise enfin son rêve : ouvrir une chocolaterie dans la charmante petite ville de Maple Falls, sur les traces de sa grand mère Geneviève, reine incontestée du cacao. Pour prouver qu'elle mérite sa place parmi les commerçants, elle ne souhaite qu'une chose : remporter le prix de la boutique la mieux décorée du village. Un objectif simple... jusqu'au moment où elle découvre son plus dangereux concurrent : Liam Hawthorne, l'homme au sourire narquois qui tient la boutique d'en face. Liam déteste les fêtes de fin d'année, qui lui rappellent un chagrin d'amour passé. Mais pour soutenir le refuge de lamas familial, il n'a pas le choix : il doit participer au concours de Maple Falls, quitte à se livrer à une guerre de guirlandes avec la nouvelle venue. Très vite, le village enneigé se divise entre l'équipe de Cassidy et celle de Liam. A force de joutes décoratives, de tasses de chocolat chaud et de piques bien senties, leur rivalité prend une tournure délicieusement inattendue... et menace de faire fondre bien plus que du chocolat.

Par Harper Graham
Chez Hachette

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Auteur

Harper Graham

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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The Spiced Cocoa Café

Harper Graham trad. Olivia Degrelle

Paru le 30/09/2026

475 pages

Hachette

7,90 €

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