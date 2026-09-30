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Pat' Patrouille - Mon livre animé - Mission lapins perdus

Nickelodeon

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Le premier livre animé de la Pat' Patrouille ! - 16 animations adaptées aux petites mains : tirettes, roues, flaps, rail... - Des mécanismes solides et facile à manipuler, pour développer la motricité fine - Un grand format cadeau à offrir aux petits fans de la Pat' PatrouilleDès 18 mois. Résumé : Des lapins perdus grignotent tout sur leur passage dans la Grande Vallée. La Pat' Patrouille part en mission ! Tire, ouvre et manipule les animations pour aider la Pat' Patrouille à ramener les lapins dans la forêt !

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Pat' Patrouille - Mon livre animé - Mission lapins perdus

Nickelodeon

Paru le 18/11/2026

16 pages

Hachette

14,90 €

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Scannez le code barre 9782017390541
9782017390541
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