Pat' Patrouille - Mon livre animé - Mission lapins perdus

Le premier livre animé de la Pat' Patrouille ! - 16 animations adaptées aux petites mains : tirettes, roues, flaps, rail... - Des mécanismes solides et facile à manipuler, pour développer la motricité fine - Un grand format cadeau à offrir aux petits fans de la Pat' PatrouilleDès 18 mois. Résumé : Des lapins perdus grignotent tout sur leur passage dans la Grande Vallée. La Pat' Patrouille part en mission ! Tire, ouvre et manipule les animations pour aider la Pat' Patrouille à ramener les lapins dans la forêt !