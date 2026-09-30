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Coffret set de correspondance

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" Une lettre c'est magnifique et précieux comme un morceaux d'âme. " Anne Dandurand Avec ce coffret set de correspondance, vous pourrez enfin envoyer vos plus belles lettres manuscrites à vos proches... avec une petite touche personnalisée qui fera toute la différence. Utilisez la cire et les trois cachets interchangeables pour appliquer votre sceau sur votre courrier et être reconnu immédiatement par votre correspondant. Ce coffret contient : 1 manche 3 sceaux différents Un carnet pour suivre sa correspondance

Par A préciser, A préciser
Chez Hachette

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Auteur

A préciser, A préciser

Editeur

Hachette

Genre

Idées de décoration

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Coffret set de correspondance

A préciser, A préciser

Paru le 07/10/2026

48 pages

Hachette

25,00 €

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Scannez le code barre 9782017363316
9782017363316
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