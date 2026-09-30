" Une lettre c'est magnifique et précieux comme un morceaux d'âme. " Anne Dandurand Avec ce coffret set de correspondance, vous pourrez enfin envoyer vos plus belles lettres manuscrites à vos proches... avec une petite touche personnalisée qui fera toute la différence. Utilisez la cire et les trois cachets interchangeables pour appliquer votre sceau sur votre courrier et être reconnu immédiatement par votre correspondant. Ce coffret contient : 1 manche 3 sceaux différents Un carnet pour suivre sa correspondance