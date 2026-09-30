Défi Quiz Foot

Une boîte proposant 240 questions sur le thème du football, réparties en 6 catégories (Règles et arbitrage ; Et c'est le but ! ; Les super-supporters ; En défense ; Incroyable mais drôle ! ; Des gardiens de légende), pour tous les fans de ce sport ! Contenu de la boîte : 120 cartes, soit une question au recto, une autre au verso, avec pour chacune la réponse en bas et à l'envers. Un livret de 8 pages présente les différentes catégories de cartes. Pour tester ses connaissances, seul(e) ou à plusieurs.