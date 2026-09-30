AGENT STITCH - [BD - Mission sauver le monde - Vol. 3 - Disney

Une toute nouvelle bande dessinée Stitch avec une histoire inédite et drôle dans laquelle le héros bleu doit sauver le monde ! - Une enquête palpitante de l'agent Stitch, accompagné de Lilo, Pikly et Jumba, en Islande. - Une plume rythmée et toujours aussi impertinente et drôle. - Pour les jeunes lecteurs autonomes, de 7 à 11 ans. Le résumé : Stitch et son équipe sont appelés en renforts en Islande ! Là-bas, Cobbra Bubbles les attend pour leur confier une mission de la plus haute importance : arrêter les Fridgions, des êtres de glace, avant qu'ils ne dérobent le Soleil et ne privent la Terre de sa chaleur !