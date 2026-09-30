365 Histoires pour le soir

Les plus belles histoires de princesses et fées Disney pour rêver tous les soirs de l'année ! Un magnifique recueil en grand format qui réunit 365 histoires de princesses et de fées, soit une pour chaque jour de l'année ! Grâce à sa maquette aérée et ses nombreuses illustrations, cet album est idéal pour voyager et découvrir les merveilleuses histoires de toutes les princesses et fées Disney. Un moment d'évasion que l'enfant peut partager avec les parents ou expérimenter de son côté dans une lecture en autonomie. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome).