Freakin' Love Tome 3

La rencontre explosive entre un auteur de webtoons et un producteur de rap ! Cette mise en bouche vous interpelle ? Normal, et encore, vous n'avez rien vu. Je suis Milo Masako, enfin... c'est un pseudo, car je suis un mytho. Vous voulez connaître mon histoire ? C'est par là que ça se passe. Dorian Leroy m'a fait un sale coup, et je suis du genre rancunier. Quand sa copine me propose de partager leur lit le temps d'une nuit, j'y vois l'occasion idéale de me venger... Ce que je n'avais pas prémédité, c'est que l'Hété-Roi - ainsi que je le surnomme - me déstabiliserait avec une curieuse proposition : devenir son faux petit ami au mariage de son père, afin d'y semer la discorde. Ses motifs sont compréhensibles, mais je hais ce type ! Victime d'un odieux chantage, je suis bien obligé d'accepter. Fichu beau gosse, je n'imaginais pas jusqu'où ce mec serait prêt à aller...