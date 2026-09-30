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Automne, en baie de Somme

Alexis Chabert, Philippe Pelaez

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A la Belle Epoque, elles détiennent deux armes d'exception : la beauté et l'argent. . 1896. Le corps d'un riche industriel est découvert à bord d'une goélette échouée dans la baie de Somme. Pour une affaire de cette importance, on envoie le meilleur policier de Paris, Amaury Broyan. Très vite, l'inspecteur soupçonne la veuve, héritière de l'immense empire. L'enquête révèle alors que l'industriel avait également une maîtresse, Axelle Valencourt, un modèle ayant posé pour de nombreux artistes et notamment Alfons Mucha. Des quartiers cossus de Paris aux cabarets de la Butte Montmartre, l'inspecteur se retrouve plongé dans une affaire complexe et périlleuse, dans laquelle chaque personnage, y compris l'inspecteur, va révéler sa part d'ombre.

Par Alexis Chabert, Philippe Pelaez
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Alexis Chabert, Philippe Pelaez

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Automne, en baie de Somme

Alexis Chabert, Philippe Pelaez

Paru le 30/09/2026

64 pages

Bamboo Editions

17,90 €

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Scannez le code barre 9791041121984
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