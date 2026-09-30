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Zanskar

José-Xavier Torres

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Entouré d'une muraille de montagnes, l'ex-petit-royaume du Zanskar s'ouvre à la modernité via ses récentes routes. La petite dernière, achevée en 2023 et entretenue toute l'année, relie l'aéroport de Leh, co-capital du Ladakh à Padum, le chef-lieu du Zanskar, en une journée. Qu'en pensent les locaux isolés depuis des siècles ? A travers l'amitié de deux compères et des rencontres étonnantes, la question s'érode dans les racines des croyances locales, dans la découverte d'une beauté intacte et dans la métamorphose qu'apporte l'expérience. L'auteur emmène le lecteur de village en village, de temple en temple, sur les routes périlleuses d'un territoire hautement spirituel, accueillant et peu visité.

Par José-Xavier Torres
Chez Editions Slatkine

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Auteur

José-Xavier Torres

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Récits de voyage

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Zanskar

José-Xavier Torres

Paru le 16/10/2026

232 pages

Editions Slatkine

28,00 €

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