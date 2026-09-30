De Belgrade à Genève en passant par la côte dalmate, l'Italie de Mussolini, la Suisse où tout brille alors que le reste de l'Europe en guerre est plongée dans le noir en raison des bombardements, le tout pour arriver à Lausanne, puis s'établir dans la Cité de Calvin après des crochets par la Grèce et le Venezuela : voilà la vie d'un Européen qui fut professeur, spécialiste de la construction européenne durant de longues années à l'Université de Genève. Mais pas seulement cela - un homme engagé de plain-pied dans son époque, qui en a vécu les drames et les espoirs, les désillusions ; qui a toujours pensé que l'Europe devrait réellement exister, au-delà des nations et avec elles, ne serait-ce que pour les sauver. Idéalisme peut-être ? Non, conviction intime ! Car tout le parcours de Dusan Sidjanski lui a donné soif d'Europe, besoin de la voir vivre et de se donner forme et réalité malgré les vents contraires. Cent ans après sa naissance, il revient sur sa vie.