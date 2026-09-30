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Il neige sur nos coeurs

Jinhee Heo

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Eunsong est discrète, passionnée d'IA et de codage et elle n'a jamais connu d'histoire d'amour. Tout ce qui compte dans sa vie, ce sont ses meilleurs amis, Lora et Seoro. Il neige sur Séoul lorsque Lora, après une rupture difficile, annonce à son amie son attirance pour le gentil et timide Seoro. Eunsong est désemparée par cette nouvelle, et encore plus lorsqu'elle apprend ensuite que Lora se sent menacée par sa proximité avec Seoro. Pour Eunsong, Seoro est son ami depuis l'enfance, elle n'a jamais imaginé autre chose. Alors pour écarter les rumeurs et les doutes, elle prétend être amoureuse de Gyeol, un ami de Seoro revenu du Canada depuis peu. Et lorsqu'un petit groupe d'amis se forme avec Eunsong, Lora, Seoro, Gyeol et Banji, et que tous décident de partir ensemble aux sports d'hiver, Eunsong se perd dans son mensonge, et de nombreuses vérités éclatent... Mais ce pourrait bien être aussi le moment pour Eunsong de comprendre ses vrais sentiments, et peut-être d'enfin connaître une histoire d'amour !

Par Jinhee Heo
Chez Rageot

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Auteur

Jinhee Heo

Editeur

Rageot

Genre

Romans, témoignages & Co

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Il neige sur nos coeurs

Jinhee Heo trad. Gautier Chloé, Chloé Gautier

Paru le 30/09/2026

240 pages

Rageot

15,90 €

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