Alors que le village de Breven est menacé par une bête sauvage, des villageois partent en chasse pour protéger ses habitants. Grulter, Ulla et Agell, trois orphelins inconscients du danger, leur emboîtent discrètement le pas au coeur de la nuit. Mais les villageois sont rapidement dépassés et l'affrontement tourne au drame. Sauvés in extremis par Draven, un Ethérien, Ulla et Agell sont contraints de quitter leur foyer pour prendre la route à ses côtés, en direction de la cité de Lumistel.