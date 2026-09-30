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L'Ether

Papayou

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Alors que le village de Breven est menacé par une bête sauvage, des villageois partent en chasse pour protéger ses habitants. Grulter, Ulla et Agell, trois orphelins inconscients du danger, leur emboîtent discrètement le pas au coeur de la nuit. Mais les villageois sont rapidement dépassés et l'affrontement tourne au drame. Sauvés in extremis par Draven, un Ethérien, Ulla et Agell sont contraints de quitter leur foyer pour prendre la route à ses côtés, en direction de la cité de Lumistel.

Par Papayou
Chez Editions Morgen

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Auteur

Papayou

Editeur

Editions Morgen

Genre

Fantasy

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L'Ether

Papayou

Paru le 30/09/2026

176 pages

Editions Morgen

19,90 €

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Scannez le code barre 9782387250636
9782387250636
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