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Hôpital des extrêmes

Christophe Leray

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Bien plus qu'un bâtiment, le nouveau CHU de la Guadeloupe est un "hôpital des extrêmes" : pensé pour accompagner les évolutions de la médecine, s'adapter aux changements climatiques et répondre aux besoins de toute une population. Cet ouvrage dévoile les coulisses de ce chantier d'exception, et retrace les grandes étapes de sa conception, les défis techniques relevés, les choix architecturaux et les innovations qui l'ont façonné. Une aventure collective où chaque décision, chaque détail et chaque avancée incarnent une nouvelle façon de concevoir l'hôpital : moderne, durable et profondément humain.

Par Christophe Leray
Chez Skira

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Auteur

Christophe Leray

Editeur

Skira

Genre

Architecture

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Hôpital des extrêmes

Christophe Leray

Paru le 14/10/2026

304 pages

Skira

65,00 €

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Scannez le code barre 9782370743237
9782370743237
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