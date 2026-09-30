Bien plus qu'un bâtiment, le nouveau CHU de la Guadeloupe est un "hôpital des extrêmes" : pensé pour accompagner les évolutions de la médecine, s'adapter aux changements climatiques et répondre aux besoins de toute une population. Cet ouvrage dévoile les coulisses de ce chantier d'exception, et retrace les grandes étapes de sa conception, les défis techniques relevés, les choix architecturaux et les innovations qui l'ont façonné. Une aventure collective où chaque décision, chaque détail et chaque avancée incarnent une nouvelle façon de concevoir l'hôpital : moderne, durable et profondément humain.