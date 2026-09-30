The Lapins Crétins X Rayman

Vous n'étiez pas préparé ? Rayman encore moins. On connaissait l'univers de Rayman pour sa magie, son monde coloré et ses créatures étranges... Mais ça, c'était avant. Avant que les Lapins Crétins ne surgissent de nulle part avec leur grâce légendaire en hurlant, gigotant, cognant et appuyant sur tous les boutons qu'il ne fallait surtout pas toucher. Imprévisibles et surtout très drôles, ils déboulent comme des météorites, tambourinent aux portes, sautent sur les plateformes et se prennent des murs. Au milieu de ce chaos, Rayman tente de rester calme, en vain, avant de comprendre qu'il vient d'entrer dans la pire aventure de sa vie. Comment va-t-il survivre à cette invasion qui défie les lois de la physique, de la logique, et du bon goût ? Car ces créatures incontrôlables se multiplient, se catapultent, transforment chaque coin de son monde en parc d'attractions chaotique - et évidemment, ils trouvent ça génial ! Pour la première fois, Rayman devient héros de bande dessinée ! Retrouvez la célèbre mascotte d'Ubisoft dans une aventure inédite en compagnie des Lapins Crétins. Un événement sur la planète BD qui sonne comme un retour aux sources pour les lapins, nés dans l'univers de Rayman qui célèbre cette année son trentième anniversaire !