Le Roman de Jésus

L'homme derrière le mythe, une fresque magistrale revisitant la vie d'un homme qui marqua l'Humanité. Que savons-nous de la figure de Jésus, de cette silhouette façonnée par deux mille ans de récits et de croyances ? Et si derrière le mythe, une réinterprétation historique nous dévoilait enfin la vie d'un homme ancré dans son époque ? Ce voyage commence dans la Galilée écrasée par Rome où la naissance de Yeshua déshonore sa mère et son village de Nazareth. Yeshua grandit avec un poids - celui d'avoir un père inconnu - et montre très jeune un appétit pour les Ecritures Sacrés et un esprit vif. Il est vite confronté à l'injustice des hommes dans une région instable, aux lapidations et à la violence. Et à l'âge où les hommes se marient, il choisit l'errance. Sur les routes, il rencontre des philosophes, des astrologues, des médecins... De l'Egypte à Antioche, il débat, observe et découvre une autre vision du monde. Quand il rentre en Judée, il ressent l'appel qu'il redoutait tant : celui d'enseigner et de guérir. Sa rencontre avec son cousin Johanan le Baptiseur sera décisive. L'un comme l'autre savent que l'époque s'essouffle et que le peuple attend un " guide ". Grâce à sa parole, Yeshua rassemble les foules et tandis que ses disciples propagent son message certains voient en lui un prophète, un maître et peut-être davantage. Mais son influence inquiète. Des rumeurs agitent une région prête à s'embraser. Confronté à la politique romaine et aux luttes de pouvoir religieuses, Yeshua de Nazareth va bientôt embrasser son destin et entrer dans l'Histoire, sous un nom qui traversera les siècles, celui de Jésus. De sa jeunesse, dont on sait très peu de choses, jusqu'au moment où l'histoire bascule et où naît la figure du Messie, Jean-Charles Kraehn et la coloriste Patricia Jambers nous entraînent sur les traces d'un homme qui défiait les puissants par la seule force de sa parole... Avec un souffle romanesque et une volonté de reconstitution historique, l'auteur nous dévoile une fresque documentée, accessible et immersive au dessin réaliste qui nous emporte dès les premières pages. Une oeuvre sensible et humaniste qui revisite la vie d'un homme qui marqua l'Humanité.