La biologiste Simona Kossak a vécu pendant plus de trente ans entourée d'animaux dans l'ancien pavillon forestier de Dziedzinka, au coeur de la forêt de Bialowieza. Se qualifiant parfois de zoopsychologue, elle est une figure majeure de la réflexion sur l'écologie comportementale des mammifères. Laura Pozzi choisit d'emboîter le pas de Simona pour dresser un état des lieux de la dernière forêt primaire du continent européen. Ce travail, mené sur dix ans, l'a conduite à visiter, observer, écrire et dessiner la forêt et son écosystème.