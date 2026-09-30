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La dernière forêt

Laura Pozzi

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La biologiste Simona Kossak a vécu pendant plus de trente ans entourée d'animaux dans l'ancien pavillon forestier de Dziedzinka, au coeur de la forêt de Bialowieza. Se qualifiant parfois de zoopsychologue, elle est une figure majeure de la réflexion sur l'écologie comportementale des mammifères. Laura Pozzi choisit d'emboîter le pas de Simona pour dresser un état des lieux de la dernière forêt primaire du continent européen. Ce travail, mené sur dix ans, l'a conduite à visiter, observer, écrire et dessiner la forêt et son écosystème.

Par Laura Pozzi
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Laura Pozzi

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Divers

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La dernière forêt

Laura Pozzi

Paru le 30/09/2026

Actes Sud Editions

32,90 €

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Scannez le code barre 9782330225681
9782330225681
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