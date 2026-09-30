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L'Affaire Crystal Singer

Ethan Chatagnier

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En 1896, l'Humanité observe les premières inscriptions extraterrestres gravées sur la surface de Mars : "2+2 = 4, 3 + 3 = ? " Dès lors s'engage un dialogue Terre-Mars à coups d'équations de plus en plus difficiles, qui prend fin dans les années 1930 lorsqu'une équation sur la relativité met en défaut Albert Einstein lui-même. Trente ans plus tard, un groupe d'étudiants en mathématiques du MIT se rend dans le désert de l'Arizona. Parmi ces étudiants, ces mathématiciens en herbe, l'un des membres du groupe, Crystal Singer, propose une solution. Aussitôt, la communication reprend, sous la forme d'une équation encore plus complexe. Mais Crystal disparaît, laissant derrière elle son petit-ami, Rick, inconsolable, ainsi que de nombreuses questions. Quand Rick décide de partir à sa recherche, il ignore à quel point sa vie va être bouleversée. Une inoubliable histoire d'amour, de mathématiques et d'astronomie. Enthousiasmant... Excellent... Publishers Weekly. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michelle Charrier.

Par Ethan Chatagnier
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Ethan Chatagnier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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L'Affaire Crystal Singer

Ethan Chatagnier trad. Michelle Charrier

Paru le 30/09/2026

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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