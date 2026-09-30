L'histoire du monde, de la préhistoire à nos jours, à travers la famille, seul bien commun de l'humanité : tel est le pari de ce livre exceptionnel. Racontée par un formidable conteur, cette histoire originale et captivante s'ouvre sur les premiers pas d'une famille sur une plage il y a 950 000 ans. Puis l'auteur plonge dans un monde interconnecté à travers les intrigues de palais et les vies au quotidien, reliant les grands thèmes de la guerre, des migrations, de la peste, de la religion et de la cité aux acteurs qui sont au coeur du drame humain. Il met en scène un casting d'une ampleur et d'une diversité extraordinaires : souverains et souveraines bien sûr, mais aussi prêtres, artistes, marchands, scientifiques ou bandits... Des Césars aux Moghols, des Bonaparte aux Zoulous, des Habsbourg aux Nehru, Simon Sebag Montefiore embrasse siècles, continents et cultures pour offrir un récit aussi puissant qu'envoûtant. Ce premier volume débute par la préhistoire pour se conclure à la fin du XIVe siècle, alors que la France de Louis XIV s'apprête à dominer l'Europe pour un demi-siècle.