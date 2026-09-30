Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Essais

Le monde

Simon Sebag Montefiore

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire du monde, de la préhistoire à nos jours, à travers la famille, seul bien commun de l'humanité : tel est le pari de ce livre exceptionnel. Racontée par un formidable conteur, cette histoire originale et captivante s'ouvre sur les premiers pas d'une famille sur une plage il y a 950 000 ans. Puis l'auteur plonge dans un monde interconnecté à travers les intrigues de palais et les vies au quotidien, reliant les grands thèmes de la guerre, des migrations, de la peste, de la religion et de la cité aux acteurs qui sont au coeur du drame humain. Il met en scène un casting d'une ampleur et d'une diversité extraordinaires : souverains et souveraines bien sûr, mais aussi prêtres, artistes, marchands, scientifiques ou bandits... Des Césars aux Moghols, des Bonaparte aux Zoulous, des Habsbourg aux Nehru, Simon Sebag Montefiore embrasse siècles, continents et cultures pour offrir un récit aussi puissant qu'envoûtant. Ce premier volume débute par la préhistoire pour se conclure à la fin du XIVe siècle, alors que la France de Louis XIV s'apprête à dominer l'Europe pour un demi-siècle.

Par Simon Sebag Montefiore
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Simon Sebag Montefiore

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le monde par Simon Sebag Montefiore

Commenter ce livre

 

Le monde

Simon Sebag Montefiore trad. Simon Duran

Paru le 30/09/2026

1376 pages

LGF/Le Livre de Poche

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254249
9782253254249
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.