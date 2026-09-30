Lyon, 1948. A quinze ans, Marcel est atteint d'un mal contagieux. Lui qui a grandi sans père doit aussi quitter sa mère pour rejoindre le sanatorium de S. Là-haut, face au Mont-Blanc, il découvre une société à part, où rôde la tragédie malgré le confort et l'abondance. Un lieu d'enfermement mais de liberté pour l'adolescent, car, dans les interstices laissés par les soins, avec l'excentrique Scala et la lumineuse Valentine, la vie palpite. Quelle trace restera-t-il de ce que Marcel et ses semblables ont vécu ? Adrien Borne ressuscite l'âge d'or des sanatoriums et, contre l'effacement des lieux et des êtres, fait résonner les destins. L'Ile du là-haut traite de ce moment où une époque bascule dans une autre, où l'oubli, comme neige sur le relief, va ensevelir les traces de ces existences recluses, vouées à la lutte contre la maladie. L'écriture confère à l'ensemble un dépaysement inattendu, plein de charme. Madame Figaro.