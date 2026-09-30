Un chat matin, midi et soir

Moe n'aurait jamais imaginé qu'en franchissant la porte de la clinique psychologique Nakagyô, à Kyôto, elle se verrait prescrire... un chat ! C'est pourtant le remède que le docteur Nike donne à cette jeune femme de vingt ans à peine, inquiète à l'idée de perdre l'homme qu'elle aime. Kotetsu, un chat du Bengale, parviendra-t-il à la détourner de ses angoisses et à lui redonner le sourire ? Comme Moe, d'autres patients feront l'expérience de cette thérapie inédite, et trouveront peut-être en Shasha, petite boule de poils sautillante, ou Madame Michiko, aussi moelleuse et réconfortante qu'un mochi, le baume qui guérira leurs blessures. Après Chats sur ordonnance, le nouveau best-seller de Syou Ishida met en lumière la complicité et la force du lien unique entre les félins et les humains. Entre magie, humour et poils de chat, cette hotte vous promet des aventures tendres, décalées et beaucoup de rires ! Aude Marzin, librairie Plaisir de lire (Plaisir), Page des libraires. Traduit du japonais par Diane Durocher.