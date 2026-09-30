Pourquoi un simple battement d'ailes de papillon peut-il, en théorie, provoquer une tempête à l'autre bout du monde ? Comment des phénomènes apparemment désordonnés obéissent-ils pourtant à des lois profondes ? A la fin du xx siècle, une poignée de scientifiques commence à explorer ces territoires de l'imprévisible. Mathématiciens, physiciens, biologistes ou météorologues découvrent peu à peu qu'au coeur du désordre se cache une forme d'ordre insoupçonné : celui des systèmes chaotiques. Dans ce livre devenu un classique, James Gleick raconte l'émergence de cette révolution scientifique qui a profondément transformé notre compréhension du monde. Des premiers travaux du météorologue Edward Lorenz aux fractales de Benoît Mandelbrot, il retrace l'aventure intellectuelle d'une idée qui a bouleversé les sciences de la nature. A la fois enquête scientifique et récit d'exploration, La Théorie du chaos révèle comment le hasard, l'imprévisible et la complexité sont devenus des objets majeurs de la recherche actuelle. Journaliste scientifique et essayiste américain, James Gleick est l'un des plus grands vulgarisateurs contemporains des sciences. Il a notamment publié Le génial professeur Feynman et Le Voyage dans le temps.