Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Roman francophone

Ceux qui nous manquent

Nadine Trintignant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La cinéaste et écrivaine Nadine Trintignant ouvre grand les portes de sa mémoire. D'une plume vibrante et avec une sincérité désarmante, elle nous plonge dans l'effervescence de la famille Marquand, illustrée par la figure protectrice de son frère aîné, Christian, son héros. Adolescente, elle croise la route de géants : Jacques Prévert à La Colombe d'Or, Jean Genet puis Brigitte Bardot, Simone Signoret, Catherine Deneuve ou Marcello Mastroianni... Tous ont été ses amis, ses modèles, ses complices de création. Et puis, évidemment, Jean-Louis Trintignant et Alain Corneau, les hommes de sa vie. Mais ce récit est avant tout un magnifique et bouleversant chant d'amour. Derrière les années de cinéma et de liberté se cachent fêlures et chagrins fulgurants : la lente disparition de son frère Christian, et le manque de ses filles, Pauline et Marie, ancré en elle pour toujours. Une traversée intime du XXe siècle où la nostalgie ne cède jamais au désespoir, et célèbre la chance d'avoir aimé intensément.

Par Nadine Trintignant
Chez Albin Michel

|

Auteur

Nadine Trintignant

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceux qui nous manquent par Nadine Trintignant

Commenter ce livre

 

Ceux qui nous manquent

Nadine Trintignant

Paru le 30/09/2026

368 pages

Albin Michel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226513793
9782226513793
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.