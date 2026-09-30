Ceux qui nous manquent

La cinéaste et écrivaine Nadine Trintignant ouvre grand les portes de sa mémoire. D'une plume vibrante et avec une sincérité désarmante, elle nous plonge dans l'effervescence de la famille Marquand, illustrée par la figure protectrice de son frère aîné, Christian, son héros. Adolescente, elle croise la route de géants : Jacques Prévert à La Colombe d'Or, Jean Genet puis Brigitte Bardot, Simone Signoret, Catherine Deneuve ou Marcello Mastroianni... Tous ont été ses amis, ses modèles, ses complices de création. Et puis, évidemment, Jean-Louis Trintignant et Alain Corneau, les hommes de sa vie. Mais ce récit est avant tout un magnifique et bouleversant chant d'amour. Derrière les années de cinéma et de liberté se cachent fêlures et chagrins fulgurants : la lente disparition de son frère Christian, et le manque de ses filles, Pauline et Marie, ancré en elle pour toujours. Une traversée intime du XXe siècle où la nostalgie ne cède jamais au désespoir, et célèbre la chance d'avoir aimé intensément.