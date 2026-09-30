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#Roman étranger

Au bonheur des chats

Syou Ishida

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Franchir les portes de la mystérieuse Clinique psychologique Nakagyô à Kyôto relève presque du défi ! Certains y entrent par hasard, d'autres errent longtemps dans les rues avant de la trouver. Parmi les patients, une femme qui manque de confiance en elle, un père dépassé, ou encore une jeune fille rongée par la culpabilité. Pour chacun d'eux, pas de traitement médical, mais un chat... Car nos amis félins ont mieux que la parole pour nous réconforter : leur seule présence a le pouvoir de guérir et de transformer des vies ! Un troisième volet de la série japonaise best-seller sous le signe de la recherche du bonheur.

Par Syou Ishida
Chez Albin Michel

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Auteur

Syou Ishida

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature japonaise

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Au bonheur des chats

Syou Ishida trad. Diane Durocher

Paru le 30/09/2026

304 pages

Albin Michel

19,90 €

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