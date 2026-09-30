Au bonheur des chats

Franchir les portes de la mystérieuse Clinique psychologique Nakagyô à Kyôto relève presque du défi ! Certains y entrent par hasard, d'autres errent longtemps dans les rues avant de la trouver. Parmi les patients, une femme qui manque de confiance en elle, un père dépassé, ou encore une jeune fille rongée par la culpabilité. Pour chacun d'eux, pas de traitement médical, mais un chat... Car nos amis félins ont mieux que la parole pour nous réconforter : leur seule présence a le pouvoir de guérir et de transformer des vies ! Un troisième volet de la série japonaise best-seller sous le signe de la recherche du bonheur.