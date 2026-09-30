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Les Maîtres enlumineurs L'intégrale

Robert Jackson Bennett

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Toute l'économie de l'opulente cité de Tevanne repose sur une puissante magie : l'enluminure. A l'aide de sceaux complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Sancia Grado est une jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets et d'écouter chuchoter leurs enluminures. Engagée par une des grandes familles de la cité pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance, elle ignore que cet artefact a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais : quiconque entrera en sa possession pourra mettre Tevanne à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, Sancia n'aura d'autre choix que de se trouver des alliés.

Par Robert Jackson Bennett
Chez Albin Michel

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Auteur

Robert Jackson Bennett

Editeur

Albin Michel

Genre

Fantasy

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Les Maîtres enlumineurs L'intégrale

Robert Jackson Bennett trad. Laurent Philibert-Caillat

Paru le 30/09/2026

1584 pages

Albin Michel

29,90 €

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