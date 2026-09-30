Libérez-vous de vos douleurs !

Et si vous appreniez à soulager vos douleurs par vous-même ? Douleurs musculaires, tensions articulaires, raideurs cervicales, migraines, endométriose, douleurs chroniques... Ce sont autant de signaux que votre corps vous envoie. Mais savez-vous réellement les reconnaître ? Kinésithérapeute et créatrice de contenu suivie par des centaines de milliers de personnes, Margaux Magnée alias KinéMargaux vous donne les clés pour décrypter vos douleurs et vous accompagne pour agir concrètement au quotidien. Dans ce guide pratique, découvrez : - les différents mécanismes de la douleur expliqués simplement ; - les facteurs qui entretiennent vos symptômes et comment les identifier ; - plus de 50 exercices illustrés, détaillés pas à pas et faisables chez vous sans matériel spécifique, pour soulager les douleurs les plus fréquentes ; - des techniques de respiration et de méditation guidées, accessibles via des QR codes ; - des routines bien-être personnalisées, efficaces et adaptées à vos besoins comme à votre emploi du temps. Conçu comme une véritable boîte à outils, ce livre vous aide à trouver les solutions les plus adaptées à votre situation et à reprendre confiance dans votre corps. Parce que mieux comprendre la douleur, c'est déjà commencer à s'en libérer.