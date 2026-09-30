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A la fin de l'hiver

Viveca Sten

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ATTENTION A QUI VOUS OUVREZ VOTRE PORTE... Alors que l'hiver touche à sa fin, l'inspectrice Hanna Ahlander est alertée par une femme : la mort de son père, un homme certes fragile, lui semble suspecte. Bientôt, un décès similaire est signalé. Et si un inconnu rôdait dans la région et s'attaquait aux personnes âgées ? L'affaire semble aussi incertaine que la météo capricieuse de mars, et le froid glacial qui règne entre Hanna et son coéquipier Daniel Lindskog nuit à l'enquête. Tandis que leur conflit s'envenime, les soupçons d'homicides se précisent. S'ils veulent arrêter l'assassin avant le prochain coup fatal, Hanna et Daniel vont devoir faire la paix et réapprendre à travailler ensemble. A la fin de l'hiver est le cinquième tome de Meurtres à Are, une série adaptée et devenue n°1 sur Netflix. Viveca Sten nous plonge dans une nouvelle enquête criminelle captivante avec des personnages complexes, attachants, et, pour décor, les paysages grandioses de la Suède.

Par Viveca Sten
Chez Albin Michel

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Auteur

Viveca Sten

Editeur

Albin Michel

Genre

Thrillers

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A la fin de l'hiver

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 30/09/2026

453 pages

Albin Michel

22,90 €

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