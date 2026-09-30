ATTENTION A QUI VOUS OUVREZ VOTRE PORTE... Alors que l'hiver touche à sa fin, l'inspectrice Hanna Ahlander est alertée par une femme : la mort de son père, un homme certes fragile, lui semble suspecte. Bientôt, un décès similaire est signalé. Et si un inconnu rôdait dans la région et s'attaquait aux personnes âgées ? L'affaire semble aussi incertaine que la météo capricieuse de mars, et le froid glacial qui règne entre Hanna et son coéquipier Daniel Lindskog nuit à l'enquête. Tandis que leur conflit s'envenime, les soupçons d'homicides se précisent. S'ils veulent arrêter l'assassin avant le prochain coup fatal, Hanna et Daniel vont devoir faire la paix et réapprendre à travailler ensemble. A la fin de l'hiver est le cinquième tome de Meurtres à Are, une série adaptée et devenue n°1 sur Netflix. Viveca Sten nous plonge dans une nouvelle enquête criminelle captivante avec des personnages complexes, attachants, et, pour décor, les paysages grandioses de la Suède.