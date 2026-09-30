La nuit finit toujours par tomber

A trente ans, Lynette cumule les petits boulots tout en suivant de laborieuses études de comptabilité et en s'occupant de son frère trisomique, Kenny, négligé par leur mère. Les sacrifices de la jeune femme ont un seul objectif : obtenir le prêt bancaire qui lui permettra de racheter leur maison de Portland. Face à la flambée des loyers et à la gentrification, c'est sa dernière chance de se procurer la sécurité dont elle n'a jamais bénéficié. Si elle dispose de fonds, sa mère doit l'aider à réunir la somme nécessaire. Mais loin d'honorer sa promesse, cette dernière entraîne Lynette dans une spirale infernale. Un rythme effréné, une écriture nerveuse et une héroïne poignante : dans une Amérique rongée par le profit et l'exclusion, Willy Vlautin nous fait vivre, deux jours et deux nuits durant, la lutte effrénée d'une femme contre la fatalité, dans ce sixième roman où la force vitale s'oppose à l'injustice. Une odyssée sombre et violente, autant qu'une parabole de l'American Dream, adaptée à l'écran par Netflix.