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Géopolitique des Evangiles

Olivier Kempf

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Olivier Kempf examine les faits, les forces en présence et le contexte dans lequel s'inscrit l'itinéraire de Jésus. A travers les notions de population, de territoire, de souveraineté, de pouvoir et de rapports de force, il croise les quatre évangiles et d'autres sources disponibles afin d'interroger une hypothèse centrale : ces conditions historiques et politiques peuvent-elles éclairer le destin de Jésus ? Le parcours du Galiléen se déploie dans un contexte de tensions multiples, marqué par un affrontement manifeste avec les pouvoirs de son temps, qu'ils soient religieux ou politiques. Cette dynamique s'inscrit dans un cadre plus large où la domination romaine elle-même fait l'objet de contestations, tant sur le plan intérieur que politique. L'auteur propose une lecture géopolitique qui n'entend pas se substituer à l'exégèse ou à la théologie, mais les compléter. Elle permet d'éclairer autrement la figure de Jésus, d'en préciser les contours sans en réduire le mystère, et de mettre en évidence le décalage entre les attentes politiques de l'époque - celles d'un libérateur - et ce qui advient réellement, révélant la dimension potentiellement subversive de son message. Olivier Kempf est docteur en science politique et enseignant auprès de nombreuses institutions. Général en 2e section, ayant servi plus de dix ans à des postes stratégiques au ministère des Armées et à l'OTAN, il travaille sur les questions de sécurité en Europe et en Afrique du Nord, ainsi que sur la stratégie cyber et la géopolitique. Il a publié une dizaine d'ouvrages. Il intervient régulièrement sur LCI et dans les grands médias.

Par Olivier Kempf
Chez Desclée de Brouwer

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Auteur

Olivier Kempf

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Exégèse

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Géopolitique des Evangiles

Olivier Kempf

Paru le 30/09/2026

436 pages

Desclée de Brouwer

21,90 €

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