Un beau jour d'octobre 1949, Helene Hanff, trentenaire new-yorkaise, tombe dans une revue sur la réclame de la librairie londonienne Marks & Co. , sise au 84, Charing Cross Road, spécialisée en livres rares et épuisés. L'extravagante Mlle Hanff écrit au libraire, Frank Doel, et lui demande des livres pour assouvir son insatiable soif de découvertes. Elle est loin de se douter que cette lettre sera suivie par bien d'autres, échangées pendant vingt ans, et qu'elle marquera à jamais son destin. Car entre la dramaturge fauchée et le courtois Frank Doel, c'est la naissance d'une grande amitié, nourrie par leur passion pour la littérature. Dans cette correspondance, Helene Hanff manifeste tour à tour son ravissement, sa gratitude, sa fougue et son impertinence au flegmatique Frank Doel, qui répond avec la patience du collectionneur et la connivence des amateurs.