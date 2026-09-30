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#Roman étranger

84, Charing Cross Road

Helene Hanff

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Un beau jour d'octobre 1949, Helene Hanff, trentenaire new-yorkaise, tombe dans une revue sur la réclame de la librairie londonienne Marks & Co. , sise au 84, Charing Cross Road, spécialisée en livres rares et épuisés. L'extravagante Mlle Hanff écrit au libraire, Frank Doel, et lui demande des livres pour assouvir son insatiable soif de découvertes. Elle est loin de se douter que cette lettre sera suivie par bien d'autres, échangées pendant vingt ans, et qu'elle marquera à jamais son destin. Car entre la dramaturge fauchée et le courtois Frank Doel, c'est la naissance d'une grande amitié, nourrie par leur passion pour la littérature. Dans cette correspondance, Helene Hanff manifeste tour à tour son ravissement, sa gratitude, sa fougue et son impertinence au flegmatique Frank Doel, qui répond avec la patience du collectionneur et la connivence des amateurs.

Par Helene Hanff
Chez Flammarion

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Auteur

Helene Hanff

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

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84, Charing Cross Road

Helene Hanff trad. Marie-Anne de Kisch

Paru le 30/09/2026

179 pages

Flammarion

17,00 €

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