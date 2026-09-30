Les écrivains dans la mêlée

"Sartre, Camus, Mauriac, Malraux et tant d'autres plumes talentueuses m'ont pour longtemps convaincu du rôle cardinal des écrivains dans le débat public. Je me suis alors lancé dans une fresque résolument narrative pour remonter aux sources de ces engagements si particuliers à la France. . ". De la Révolution française à Mai 68, écrivains et penseurs montent au front des idées, s'emparent des crises de leur temps et bouleversent le débat public. Si la figure de l'intellectuel naît véritablement avec Zola pendant l'affaire Dreyfus, son histoire traverse tout le XIX ? et le XX ? siècle. Dans cette fresque vive et incarnée, Michel Winock retrace deux siècles de passions idéologiques et ravive une question cruciale : quelle place revient à l'écrivain au coeur de la cité ?