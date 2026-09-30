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Les écrivains dans la mêlée

Michel Winock

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"Sartre, Camus, Mauriac, Malraux et tant d'autres plumes talentueuses m'ont pour longtemps convaincu du rôle cardinal des écrivains dans le débat public. Je me suis alors lancé dans une fresque résolument narrative pour remonter aux sources de ces engagements si particuliers à la France. . ". De la Révolution française à Mai 68, écrivains et penseurs montent au front des idées, s'emparent des crises de leur temps et bouleversent le débat public. Si la figure de l'intellectuel naît véritablement avec Zola pendant l'affaire Dreyfus, son histoire traverse tout le XIX ? et le XX ? siècle. Dans cette fresque vive et incarnée, Michel Winock retrace deux siècles de passions idéologiques et ravive une question cruciale : quelle place revient à l'écrivain au coeur de la cité ?

Par Michel Winock
Chez Flammarion

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Auteur

Michel Winock

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire littéraire

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Les écrivains dans la mêlée

Michel Winock

Paru le 30/09/2026

1408 pages

Flammarion

39,00 €

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