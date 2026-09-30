Dire le monde

L'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le Maghreb, l'Océanie : autant de noms qui semblent désigner des réalités évidentes. Pourtant, où commence exactement l'Europe ? L'Océanie est-elle vraiment un continent ? Qu'est devenue la Tartarie, autrefois présente sur les cartes ? A travers plus d'une centaine de cartes, cet atlas révèle la diversité des découpages de la Terre : les régions du Monde ont été inventées, nommées, discutées, parfois oubliées. Derrière chaque appellation se cache une histoire, une langue, un point de vue, une manière d'habiter et de représenter l'espace. De la Sibérie à l'Amazonie, des Balkans à la Polynésie, l'ouvrage invite à regarder le globe sous tous les angles. Il montre comment les noms contribuent à faire exister les lieux qu'ils désignent et comment les cartes, loin d'être neutres, façonnent, elles aussi, notre compréhension et notre vision du Monde.