La vie épique de Toussaint Louverture

L'épopée de Toussaint Louverture commence par une révolte d'esclaves à Saint-Domingue en 1791 et culmine avec la proclamation du premier Etat noir indépendant de l'Histoire en 1804. Elle a inspiré Victor Schoelcher, le militant antiesclavagiste Frederick Douglass et les plus grandes contestations du colonialisme, dont le mouvement de la négritude porté par Aimé Césaire. Après l'abolition de l'esclavage sous la Révolution française, en 1794, Toussaint Louverture, devenu le principal personnage politique et militaire de Saint-Domingue, prend le titre de "gouverneur général à vie" en 1801. Profondément attaché aux valeurs républicaines d'égalité et de fraternité, il lutte farouchement contre toute tentative de réimposer l'esclavage dans l'ex-colonie française. Doté d'un sens politique exceptionnel et d'une endurance à toute épreuve, Toussaint Louverture s'appuie aussi bien sur la population noire et l'armée que sur l'élite blanche et l'Eglise. Jusqu'à sa chute face aux troupes envoyées par Bonaparte, qui saluera les qualités de ce rival hors du commun. Puisant dans de nombreuses archives inédites - et notamment dans la correspondance de Toussaint Louverture -, Sudhir Hazareesingh retrace cette vie extraordinaire, des victoires contre les troupes françaises, espagnoles et britanniques à la promulgation d'une Constitution autonome, en passant par des stratégies diplomatiques innovantes. On y découvre un visionnaire intrépide qui s'inspire des idéaux des Lumières mais aussi des traditions révolutionnaires et spirituelles de Saint-Domingue. Guerrier, législateur, chef providentiel, martyr : Toussaint Louverture est devenu une légende pour des générations entières.