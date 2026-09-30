La vengeance du wombat et autres histoires du bush

Wombats sur ma gauche, wombats sur ma droite : tous piétinaient et grognaient. Planté parmi eux au clair de lune, immense, le corps flasque et hardi, le filet dans une main, la seringue dans l'autre, j'attendais le spécimen qui m'intéressait. [... ] Je n'eus pas le temps de me décider. Le wombat s'approcha de moi en poussant un grognement meurtrier, avec la ferme intention d'anéantir tous les mythes sur le caractère inoffensif et herbivore de ces animaux. Bienvenue dans le bush australien : entre wombats voraces, lézards à collerette astronautes, kangourous suicidaires, quokkas tueurs et koalas explosifs, c'est tout un bestiaire extraordinaire qui vous attend ! Laissez Kenneth Cook vous entraîner au plus près de l'humour, du danger, de l'autodérision et de l'absurde avec verve et brio : des histoires rocambolesques racontées avec un sens inné de la farce par le maître des lettres australiennes.