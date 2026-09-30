Le Super livre C'est pas sorcier - Histoire de France

C'est pas sorcier d'explorer l'histoire ! Tu te demandes comment vivaient les hommes au temps de la préhistoire ? Qui étaient Vercingétorix, Louis XIV, Marie Curie, ou bien encore comment la France a contribué à la création de l'Union européenne ? Si oui, ce livre est fait pour toi ! Découvre les événements, les personnages et les grandes découvertes qui ont forgé notre pays, de l'Antiquité à nos jours. A travers des anecdotes et des activités, mais aussi des quiz, des jeux et des blagues, remonte le temps tout en t'amusant ! Idéal pour les passionnés d'histoire, à partir de 7 ans !