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Le Super livre C'est pas sorcier - Histoire de France

Collectif

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C'est pas sorcier d'explorer l'histoire ! Tu te demandes comment vivaient les hommes au temps de la préhistoire ? Qui étaient Vercingétorix, Louis XIV, Marie Curie, ou bien encore comment la France a contribué à la création de l'Union européenne ? Si oui, ce livre est fait pour toi ! Découvre les événements, les personnages et les grandes découvertes qui ont forgé notre pays, de l'Antiquité à nos jours. A travers des anecdotes et des activités, mais aussi des quiz, des jeux et des blagues, remonte le temps tout en t'amusant ! Idéal pour les passionnés d'histoire, à partir de 7 ans !

Par Collectif
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Sciences dès 6 ans

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Le Super livre C'est pas sorcier - Histoire de France

Collectif

Paru le 14/10/2026

144 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017392514
9782017392514
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