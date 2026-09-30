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Mes plus belles histoires

Nickelodeon

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Un très beau recueil des aventures les plus trépidantes de la Pat' Patrouille ! - Un joli livre avec un effet doré sur la couverture - 8 histoires de Ryder et des chiots de la Pat' Patrouille dans un recueil de 208 pages - Un recueil où faire le plein d'aventures avec Marcus, Stella, Ruben et leurs amisDès 3 ans. Les aventures de la Pat' Patrouille à retrouver dans ce recueil : La course contre la montre, Les pierres de l'espace, Charlie à la rescousse, Panique en ski nautique, Ourson polaire en danger, Le sauvetage des couleurs, Le trésor englouti, A la recherche du paresseux disparu

Par Nickelodeon
Chez Hachette

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Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Mes plus belles histoires

Nickelodeon

Paru le 30/09/2026

208 pages

Hachette

14,90 €

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Scannez le code barre 9782017390534
9782017390534
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