Cozy stickers - Noël enchanté

C'est l'effervescence dans l'atelier des lutins ! Un jardin enneigé et bien décoré, un copieux repas de réveillon, une boutique pleine de jouets colorés : découvrez 10 scènes réconfortantes. Utilisez la pince fournie pour recréer ces mondes pleins de magie avec plus de 800 stickers. Suivez le modèle ou réinventez la scène en laissant libre cours à votre imagination ! Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers