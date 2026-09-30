Coloriages Mystères Disney - Spécial film : Anastasia

Découvre 50 coloriages mystères consacrés au chef-d'oeuvre d'animation Anastasia ! Entrouvre ce livre comme une boîte à musique oubliée, et embarque dans un voyage dans le temps ! Alors que le palais impérial scintille et qu'une enfant danse, le danger frappe et la mémoire s'efface... Heureusement, les couleurs sont là pour raviver les souvenirs. Suis Anya sur la route de St-Pétersbourg à Paris, en compagnie du charmant Dimitri et du sympathique Vladimir. Mais attention, l'inquiétant Raspoutine et son acolyte Bartok rôdent au plus noir de la nuit. Colorie les cases en suivant les codes couleurs pour révéler les plus grands moments de cette histoire magique ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissementGRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnagesPAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordementUN CADEAU PARFAIT - pour les fans d'Anastasia de tous âges