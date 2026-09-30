Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Beaux livres

Coloriages Mystères Disney - Spécial film : Anastasia

Christophe-Alexis Perez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre 50 coloriages mystères consacrés au chef-d'oeuvre d'animation Anastasia ! Entrouvre ce livre comme une boîte à musique oubliée, et embarque dans un voyage dans le temps ! Alors que le palais impérial scintille et qu'une enfant danse, le danger frappe et la mémoire s'efface... Heureusement, les couleurs sont là pour raviver les souvenirs. Suis Anya sur la route de St-Pétersbourg à Paris, en compagnie du charmant Dimitri et du sympathique Vladimir. Mais attention, l'inquiétant Raspoutine et son acolyte Bartok rôdent au plus noir de la nuit. Colorie les cases en suivant les codes couleurs pour révéler les plus grands moments de cette histoire magique ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissementGRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnagesPAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordementUN CADEAU PARFAIT - pour les fans d'Anastasia de tous âges

Par Christophe-Alexis Perez
Chez Hachette

|

Auteur

Christophe-Alexis Perez

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coloriages Mystères Disney - Spécial film : Anastasia par Christophe-Alexis Perez

Commenter ce livre

 

Coloriages Mystères Disney - Spécial film : Anastasia

Christophe-Alexis Perez

Paru le 30/09/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017386551
9782017386551
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.