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LA BELLE ET LA BÊTE - Le Grimoire - Disney Princesses

Disney

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Il était une fois, un prince capricieux et insensible... Redécouvrez l'histoire éternelle de La Belle et La Bête dans un magnifique grimoire collector en tout-carton, publié pour la première fois au monde ! La couverture en effet vitrail a été entièrement dessinée par l'illustratrice Mademoiselle Renarde. Ce superbe objet de collection, en tirage limité, possède une fabrication exceptionnelle : fer à dorer rose sur l'ensemble de la couverture, fer holographique sur les vitraux en relief, lettrines en or rose à l'intérieur et jaspage bleu royal sur les tranches. Un ouvrage féerique de 64 pages et 8 cm d'épaisseur, pour vivre la magie de Disney à la maison ! Résumé : Il était une fois, un prince capricieux et insensible. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince chassa la vieille femme, qui se métamorphosa alors en une créature enchanteresse. En punition, la fée le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort au château ainsi que tous ses occupants. Horrifié par son aspect effroyable, la Bête se terra. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée, qui ne se flétrirait qu'au jour de son vingt et unième anniversaire. Avant la chute du dernier pétale, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour, pour briser le charme. Les années passaient, et le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction car, en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête ?

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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LA BELLE ET LA BÊTE - Le Grimoire - Disney Princesses

Disney

Paru le 07/10/2026

64 pages

Hachette

44,95 €

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Scannez le code barre 9782017381013
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