" Ce livre est né d'un besoin profond de sens, d'un désir de renouer avec la cuisine, avec moi-même et avec cette part de douceur qu'on oublie parfois de s'accorder. Je vous offre une partie de moi : une cuisine sincère, accessible, sans artifice, mais pleine d'amour. Que la joie de cuisiner vous accompagne à chaque page tournée, et que ce livre soit pour vous une source d'inspiration, de douceur et de plaisir. " Julie a longtemps eu une relation compliquée avec la nourriture. Pourtant, cuisiner a toujours été pour elle une source de réconfort et un moyen de témoigner de son amour. Partager ses recettes sur les réseaux sociaux est pour elle une manière de prolonger les instants d'échange, d'apporter un peu de chaleur à sa communauté et de rappeler qu'on peut toujours trouver du réconfort dans les choses simples. C'est tout cela qu'elle aimerait aujourd'hui transmettre à travers ce livre, à la fois recueil de ses recettes préférées et témoignage de son parcours à travers les TCA et de son chemin vers l'acceptation de manger sans culpabiliser. Pizza express au cottage cheese, quiche sans pâte aux légumes d'été, popcorn chicken fajita bowl, spicy kimchi tofu bowl, bao buns au tofu, green gaspacho, pasta di pistacchio, patates douces farcies, pancakes citron et graines de pavot, porridge poire et cannelle, mango sticky rice... Retrouvez plus de 60 recettes saines, faciles et déculpabilisantes.