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Où sont cachés le père Noël et ses amis ?

Paul Moran, Emmanuelle Caussé

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Le père Noël et ses amis partent à l'aventure ! Avant la grande distribution de l'année, une fois n'est pas coutume, ils ont décidé de prendre des vacances. Un grand cherche et trouve plein d'humour qui fourmille de détails et qui demande à l'enfant d'aiguiser son sens de l'observation en s'amusant à repérer dans les 16 scènes du livre (dont 2 inédites) 7 personnages bien cachés ainsi que les éléments bonus ! Persos : le père Noël, la mère Noël, un père Noël vert, 2 lutins, un renne et un faon.

Par Paul Moran, Emmanuelle Caussé
Chez Hachette

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Auteur

Paul Moran, Emmanuelle Caussé

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Où sont cachés le père Noël et ses amis ?

Paul Moran, Emmanuelle Caussé

Paru le 30/09/2026

48 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017359302
9782017359302
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