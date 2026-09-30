Où sont cachés le père Noël et ses amis ?

Le père Noël et ses amis partent à l'aventure ! Avant la grande distribution de l'année, une fois n'est pas coutume, ils ont décidé de prendre des vacances. Un grand cherche et trouve plein d'humour qui fourmille de détails et qui demande à l'enfant d'aiguiser son sens de l'observation en s'amusant à repérer dans les 16 scènes du livre (dont 2 inédites) 7 personnages bien cachés ainsi que les éléments bonus ! Persos : le père Noël, la mère Noël, un père Noël vert, 2 lutins, un renne et un faon.